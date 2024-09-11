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Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждав чоловік

Сьогодні 07:45
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В ніч на 11 вересня ворог поцілив по Нікопольському району.

Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждав чоловік

З важкої артилерії армія РФ вдарила по Нікополю. Там постраждав 45-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та знаходиться у стані середньої тяжкості.

Крім цього, пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та двоповерхівка, лінія електропередач. В одному з ліцеїв побиті вікна. Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Також Нікополь атакували БпЛА. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. Інші наслідки уточнюються.

Дрони-камікадзе ворог скерував і на Марганецьку громаду. Там пошкоджене авто. Люди не постраждали.

В інших районах Дніпропетровської області вночі лунала тривога. Наразі всюди спокійно.

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