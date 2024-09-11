Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждав чоловік

З важкої артилерії армія РФ вдарила по Нікополю. Там постраждав 45-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та знаходиться у стані середньої тяжкості.
Крім цього, пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та двоповерхівка, лінія електропередач. В одному з ліцеїв побиті вікна. Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Також Нікополь атакували БпЛА. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. Інші наслідки уточнюються.
Дрони-камікадзе ворог скерував і на Марганецьку громаду. Там пошкоджене авто. Люди не постраждали.
В інших районах Дніпропетровської області вночі лунала тривога. Наразі всюди спокійно.
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