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  • Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки та інфраструктура

Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки та інфраструктура

Сьогодні 07:52
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Ворог тричі за ніч обстріляв Нікопольський район.

Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки та інфраструктура

В ніч на 22 серпня окупанти обстріляли з артилерії Нікополь та Червоногригорівську громаду. Там пошкоджені два приватні будинки, дві господарські споруди, інфраструктура та лінія електропередач. Ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вранці ворог поцілив по Нікополю дронами-камікадзе. На щастя, люди не постраждали.

В інших населених пунктах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

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Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки та інфраструктураУкраїнська Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки та інфраструктураРусский

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