Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки та інфраструктура

Ворог тричі за ніч обстріляв Нікопольський район.

В ніч на 22 серпня окупанти обстріляли з артилерії Нікополь та Червоногригорівську громаду. Там пошкоджені два приватні будинки, дві господарські споруди, інфраструктура та лінія електропередач. Ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вранці ворог поцілив по Нікополю дронами-камікадзе. На щастя, люди не постраждали.

В інших населених пунктах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: