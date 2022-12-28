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  • Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на Дніпропетровщині

Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на Дніпропетровщині

Сьогодні 09:00
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В ніч на 28 грудня окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії.

Новости Днепра про Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на Дніпропетровщині

Під ворожу атаку потрапили три громади району – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. На щастя, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівка, чотири газогони та дві лінії електропередач. 

Також російські снаряди побили 20 сонячних панелей.

Новости Днепра про Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на ДніпропетровщиніРусский

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