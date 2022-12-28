Окупанти 8 разів обстріляли Нікопольський район: ситуація на Дніпропетровщині

Під ворожу атаку потрапили три громади району – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. На щастя, люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівка, чотири газогони та дві лінії електропередач.
Також російські снаряди побили 20 сонячних панелей.
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