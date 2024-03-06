Огляд кондитерських Дніпра: де можна скуштувати крижаний торт, а де – еклер із пеканом (ФОТО)

Ще трохи прохолодний, але вже весняний день чи вечір – чудова нагода зайти в кондитерську не лише на чашку кави чи чаю, а й скуштувати різні десерти – солодку випічку, тістечка чи шматочок торта. У багатьох закладах є можливість взяти солодощі з собою і побалувати себе солодким вдома або пригостити близьких.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 кондитерських Дніпра, де можна скуштувати незвичайні десерти.

Варіації шоколаду

У «Львівській майстерні шоколаду» можна скуштувати шоколад у різних варіаціях: від цукерок ручної роботи до шоколадно-кавових напоїв та шоколадного фондю.

Серед десертів тут представлені різні торти, тістечка і, звичайно ж, знаменитий «львівський сирник» з шоколадним соусом.

Для тих, хто не любить каву та шоколад тут подають какао в різних варіаціях: із полуницею чи перцем чилі, а також великий вибір молочних коктейлів. Побувати у світі шоколаду у Дніпрі можна одразу за декількома адресами: Короленко,3, Виконкомівська, 7, Яворницького, 55 та нульовий рівень ТЦ «Мост-Сіті».

Молочний та крижаний торти

DoubleDecker Cake & Coffee двоповерхова кондитерська знаходиться на проспекті Яворницького, 46. Тут можна скуштувати як європейські, так і американські десерти: крижаний торт, безе з горіхами, американське печиво, молочний торт.

Запити все це можна не тільки латі, капучино чи кави, але й скуштувати рокучино, матчу капучино чи обліпиховий чай. Незвичайний інтер’єр кафе часто стає «героєм» фотосесій, які тут влаштовують відвідувачі.

Еклери з лавандою

Заклад, де можна не лише поласувати солодкими десертами, а й зробити велику кількість фото для соціальних мереж –це кондитерська Lila Cake, що знаходиться на проспекті Яворницького, 67. Кожне тістечко тут виглядає як витвір мистецтва. Асортимент закладу дуже великий: від макарунсів до чізкейків та елекрів. Тут є тістечка зі смаками бабл-гам, лаванди, дор-блю, пекана.

Савоярді з обліпихою

Кав’ярня-кондитерська Atelier №5 знаходиться у старовинному будинку на вулиці Грушевського, 4А.В оформленні інтер’єру були використані світло-бежеві тони, а на високих стелях можна побачити незвичайні люстри з дерев’яних намистин у стилі початку минулого століття.

На столах відвідувачів встановлені свічки, а у залі велика кількість дзеркал.Серед фірмових страв закладу – тарт із сиром та карамеллю, грейпфрутом та розмарином та «Савоярді» з мусом з обліпихи.

До солодкого тут подають не тільки каву, а й лавандовий або апельсиновий раф, можна спробувати авторські чаї з вишнею, малиною, полуницею, лаймом.

Трубочки та вупи-пай

Заклад з практично аналогічною назвою – The Atelier знаходиться на вулиці Європейська,30. Відвідувачі кондитерської можуть поласувати цукерками ручної роботи, брауні, тістечками Вупі, чізкейком, а також тут подають улюблені багатьма трубочки зі згущеним молоком. Інтер’єр закладу має дуже стильний вигляд, незважаючи на мінімалізм в оформленні.

Пироги з фруктами

Ще одна кондитерська на вулиці Грушевського,2 де можна скуштувати різні пироги з фруктовими начинками, рулети, кекси, тарти, тістечка називається Beckerei. До солодкого тут пропонують каву та чай у різних варіаціях та різних смаках. Чай у цьому закладі знавці цього напою називають одним із найкращих у місті.

Торт Рафаелло

Заклад I fell city cafe знаходиться на вулиці Королеви Єлизавети, 7. Серед різних десертів тут можна спробувати торт Рафаелло, синабони з крем-сиром, тістечко вупі-пай червоного кольору з масляним кремом. Для тих, хто не любить каву, тут подають оранж капучино, лате з карамеллю, какао з маршмелоу, кокосовий Раф та інші. Дизайн інтер’єру простий, але водночас зал виглядає стильно.

Солодощі у баночках

Однією з фішок кондитерської Braun Family є десерт ромова баба в сиропі, вона подається в баночках і чізкейки у вигляді шматочків швейцарського сиру.

Також тут можна скуштувати різні киші та французькі пироги, печиво, еклери, макаронси та тематичні солодощі до різних свят.

Інтер’єр кондитерської оформлений у білих, світлих тонах, а відвідувачам замовлення подаються у витончених тарілочках. Кондитерська знаходиться на вулиці Староказацькій, 13.

Традиційні торти

Кав’ярня-кондитерська «Солона карамель» знаходиться на бульварі Кобзаря,2. Тут можна скуштувати як традиційні торти типу «Прага», «Медовик» так і різні мусові бісквіти зі смаком манго, кокосом та іншими фруктами. Також тут можна скуштувати різні варіації кави та чаїв. Заклад не великий, але інтер’єр виглядає дуже затишно та тепло.

На замовлення

Кондитерська Granaio на Троїцькій,15 не традиційна кав’ярня-кондитерська, як попередні у нашому огляді. Тут можна купити різні десерти чи торти та забрати з собою. Тут пропонують десерти у стаканчиках, ягідні еклери, зефір, кей-попси, яблука в карамелі та фруктові тарти.

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