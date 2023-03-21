Офіційно: ЗСУ за добу знищили майже тисячу росіян та 15 танків
Українські захисники за останню добу знищили ще 960 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 166 570 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 21 березня орієнтовно склали: особового складу – 166 570 (+960) осіб ліквідовано; танків – 3 552 (+15) одиниці; бойових броньованих машин – 6 879 (+10) одиниць; артилерійських систем – 2 586 (+9) одиниць; РСЗВ – 507 (+0) одиниць; засоби ППО – 270 (+0) одиниць; літаків – 305 (+0) одиниць; гелікоптерів – 290 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 167 (+7) одиниць; крилаті ракети – 907 (+0) одиниць; кораблі / катери – 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн – 5 428 (+12) одиниць; спеціальна техніка – 266 (+1) одиниць. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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