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Офіційно: ЗСУ за добу знищили майже тисячу росіян та 15 танків

Сьогодні 10:00
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Українські захисники за останню добу знищили ще 960 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 166 570 своїх військових.

Новости Днепра про Офіційно: ЗСУ за добу знищили майже тисячу росіян та 15 танків

Загальні бойові втрати противника станом на 21 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – 166 570 (+960) осіб ліквідовано;
  • танків – 3 552 (+15) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 6 879 (+10) одиниць;
  • артилерійських систем – 2 586 (+9) одиниць;
  • РСЗВ – 507 (+0) одиниць;
  • засоби ППО – 270 (+0) одиниць;
  • літаків – 305 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 167 (+7) одиниць;
  • крилаті ракети – 907 (+0) одиниць;
  • кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 428 (+12) одиниць;
  • спеціальна техніка – 266 (+1) одиниць.

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Новости Днепра про Офіційно: ЗСУ за добу знищили майже тисячу росіян та 15 танківУкраїнська Новости Днепра про Офіційно: ЗСУ за добу знищили майже тисячу росіян та 15 танківРусский

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