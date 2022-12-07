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Офіційно: у Новомосковську розповсюджували фейк про платні парковки

Сьогодні 20:30
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У Дніпропетровській області шахраї розповсюджували повідомлення. Начебто у Новомосковську міська влада планує запровадити по всьому місті платні місця для паркування.

Новости Днепра про Офіційно: у Новомосковську розповсюджували фейк про платні парковки

Міський голова Сергій Рєзнік спростував інформацію.

За словами Рєзніка, у місті запровадять платне паркування тільки на половині Соборної площі. Програма реалізується за кошти приватного інвестора. 

Після ремонту, він отримуватиме кошти та сплачуватиме до бюджету паркувальний збір. 

“Для мене цілком зрозуміло, хто щоденно навмисно плодить нісенітниці й через кого вони розповсюджуються в соцмережах.
Так само зрозумілі й їхні лукаві мотиви”, — повідомив Рєзнік.

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Новости Днепра про Офіційно: у Новомосковську розповсюджували фейк про платні парковкиУкраїнська Новости Днепра про Офіційно: у Новомосковську розповсюджували фейк про платні парковкиРусский

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