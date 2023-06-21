Офіційно: у Дніпрі затвердили пільги в транспорті для людей з 3-ю групою інвалідності

«Ця пільга торкнеться близько 10 тисяч людей. І це, я вважаю, дуже важливо», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов.
Таке рішення поставить крапку у суперечках перевізників та пасажирів стосовно того, чи всі три групи інвалідності мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.
Тепер дніпряни можуть скористатися безкоштовним проїздом у транспорті за наявності посвідчення чи довідки встановленого зразка і щодо наявності ІІІ групи інвалідності.
Читайте також:
Автор:
Українські військовослужбовці у середу, 21 червня, знищили російський вертоліт Мі-24.
Росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках…
Українці у Польщі мають право на отримання безкоштовної профільної освіти…
У Дніпрі понад 30 вулиць змінили свою назву.