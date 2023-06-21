Офіційно: у Дніпрі затвердили пільги в транспорті для людей з 3-ю групою інвалідності

У Дніпрі затвердили безоплатний проїзд у громадському транспорті для людей, що мають ІІІ групу інвалідності. Таке рішення депутати міської ради прийняли 21 червня на засіданні 38-ї сесії.

«Ця пільга торкнеться близько 10 тисяч людей. І це, я вважаю, дуже важливо», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

Таке рішення поставить крапку у суперечках перевізників та пасажирів стосовно того, чи всі три групи інвалідності мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Тепер дніпряни можуть скористатися безкоштовним проїздом у транспорті за наявності посвідчення чи довідки встановленого зразка і щодо наявності ІІІ групи інвалідності.

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