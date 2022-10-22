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  • Офіційно: де в Дніпрі та області відключили світло для стабілізації енергосистеми

Офіційно: де в Дніпрі та області відключили світло для стабілізації енергосистеми

Сьогодні 11:17
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ДТЕК опублікував перелік районів, де вже відключили світло задля стабілізації енергосистеми. Раніше про зникнення електроенергії повідомляли мешканці деяких районів Дніпра.

Новости Днепра про Офіційно: де в Дніпрі та області відключили світло для стабілізації енергосистеми

У ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що за розпорядженням НЕК Укренерго, у Дніпропетровській області з 9:21 ведені стабілізаційні відключення світла. Зазначається, що для кожного абонента вони триватимуть не довше 4 годин, але можуть повторитися протягом доби ще раз, якщо буде така потреба.

Наразі без світла у Дніпрі: 

  • житловий масив Парус
  • Червоний Камінь
  • Індустріальний район 
  • Соборний район

Стосується відключення і передмістя Дніпра. Крім того, відключення відбулися майже у всіх районах Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Офіційно: де в Дніпрі та області відключили світло для стабілізації енергосистеми

У ДТЕК також опублікували графік відключень та список адрес, де можуть зробити. 

Графік можливих відключень від ДТЕК тут.

Та тут.

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Новости Днепра про Офіційно: де в Дніпрі та області відключили світло для стабілізації енергосистемиУкраїнська Новости Днепра про Офіційно: де в Дніпрі та області відключили світло для стабілізації енергосистемиРусский

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