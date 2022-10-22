Офіційно: де в Дніпрі та області відключили світло для стабілізації енергосистеми

У ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що за розпорядженням НЕК Укренерго, у Дніпропетровській області з 9:21 ведені стабілізаційні відключення світла. Зазначається, що для кожного абонента вони триватимуть не довше 4 годин, але можуть повторитися протягом доби ще раз, якщо буде така потреба.
Наразі без світла у Дніпрі:
Стосується відключення і передмістя Дніпра. Крім того, відключення відбулися майже у всіх районах Дніпропетровщини.
У ДТЕК також опублікували графік відключень та список адрес, де можуть зробити.
Графік можливих відключень від ДТЕК тут.
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