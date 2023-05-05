Один з найбільших у Дніпрі палаців культури «Шинник» відзначив 50-річчя

Відомому у Дніпрі культурно-спортивному комплексу «Шинник» нещодавно виповнилося 50 років. Перехід палацу у власність територіальної громади дозволив уберегти його від занепаду.

Місто зберегло мережу дитячих творчих колективів.

«Ми всі скучили за тими часами, коли можна було так зібратися у колі друзів та поспілкуватися. Скучили за мирним життям. Я впевнений, що ми так само зберемося тут після нашої Української Перемоги і святкуватимемо», — сказав мер Дніпра Борис Філатов. Низці тутешніх творчих колективів він вручив подяки, а для всього палацу — сертифікат на великий LED-екран.

Також під час промови Філатов зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення місто вивчало різні плани оновлення «Шинника». Експозицію з їхньою візуалізацією всі гості могли побачити в холі палацу.

Заслужена працівниця культури України Фаїна Пінсон працювала в «Шиннику» з моменту його відкриття та пройшла шлях від художньої керівниці до директорки. Після чотирьох десятиліть роботи це місце досі залишається частиною її життя.

«Усі ці роки я віддавала душу і серце — як і мої колеги, з якими ми співпрацюємо і тримаємо зв’язок. Мистецтво, вміння згуртувати людей, дати їм можливість релаксації, переключення психологічного — це дуже важливо у наш непростий, скрутний, воєнний, такий суровий час. Я дуже рада, що «Шинник» сьогодні, незважаючи на сирени, працює», — наголошує пані Пінсон.

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