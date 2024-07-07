Один з лідерів СК Дніпро-1 залишив команду - Днепр Инфо
Один з лідерів СК Дніпро-1 залишив команду
просмотров
Сегодня 09:14

СК Дніпро-1 продовжує втрачати лідерів команди.

Новости Днепра про Один з лідерів СК Дніпро-1 залишив команду

Про свій трансфер у соцмережах оголосив півзахисник дніпрян Богдан Лєднєв.

Дніпряни, ви назавжди у моєму серці. Дякую кожному за проведений час разом, – написав Лєднєв.

У минулому сезоні гравець провів в УПЛ 29 матчів, у яких забив 4 голи.

Де саме продовжить кар’єру гравець поки що невідомо. У ЗМІ була інформація про зацікавленість хавбеком зі сторони “Карпат”, “Полісся” та “Кривбасу”.

Нещодавно ми писали про те, що СК Дніпро-1 готує офіційне звернення про зняття з розіграшу УПЛ.

У минулому сезоні дніпряни посіли четверту сходинку у чемпіонаті та вибороли право на участь у єврокубках.

Читайте також:

Новости Днепра про Один з лідерів СК Дніпро-1 залишив командуУкраїнська Новости Днепра про Один з лідерів СК Дніпро-1 залишив командуРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сегодня 08:56
    Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі

    Сьогодні вночі російські війська атакували кілька районів Дніпропетровської області.

    Нікопольщина пережила за день 5 артобстрілів та 3 атаки дронами-камікадзе
    Новини Дніпра
    Вчера 19:43
    Нікопольщина пережила за день 5 артобстрілів та 3 атаки дронами-камікадзе

    Ворог сьогодні знову тероризував Нікопольщину.

    Поліція Дніпра розшукує 17-річну Єву Сапаренко: дівчина зникла після візиту до лікарні
    Новини Дніпра
    Вчера 18:22
    Поліція Дніпра розшукує 17-річну Єву Сапаренко: дівчина зникла після візиту до лікарні

    У Дніпрі поліція оголосила в розшук 17-річну Єву Сапаренко.

    У Дніпрі завершили розбирати завали багатоповерхівки, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червня
    Новини Дніпра
    Вчера 17:18
    У Дніпрі завершили розбирати завали багатоповерхівки, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червня

    У Дніпрі завершили розбирати завали багатоповерхівки, яку ворог потрощив понад…