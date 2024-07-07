Про свій трансфер у соцмережах оголосив півзахисник дніпрян Богдан Лєднєв.
Дніпряни, ви назавжди у моєму серці. Дякую кожному за проведений час разом, – написав Лєднєв.
У минулому сезоні гравець провів в УПЛ 29 матчів, у яких забив 4 голи.
Де саме продовжить кар’єру гравець поки що невідомо. У ЗМІ була інформація про зацікавленість хавбеком зі сторони “Карпат”, “Полісся” та “Кривбасу”.
Нещодавно ми писали про те, що СК Дніпро-1 готує офіційне звернення про зняття з розіграшу УПЛ.
У минулому сезоні дніпряни посіли четверту сходинку у чемпіонаті та вибороли право на участь у єврокубках.
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