Один з лідерів СК Дніпро-1 залишив команду

СК Дніпро-1 продовжує втрачати лідерів команди.

Про свій трансфер у соцмережах оголосив півзахисник дніпрян Богдан Лєднєв.

Дніпряни, ви назавжди у моєму серці. Дякую кожному за проведений час разом, – написав Лєднєв.

У минулому сезоні гравець провів в УПЛ 29 матчів, у яких забив 4 голи.

Де саме продовжить кар’єру гравець поки що невідомо. У ЗМІ була інформація про зацікавленість хавбеком зі сторони “Карпат”, “Полісся” та “Кривбасу”.

Нещодавно ми писали про те, що СК Дніпро-1 готує офіційне звернення про зняття з розіграшу УПЛ.

У минулому сезоні дніпряни посіли четверту сходинку у чемпіонаті та вибороли право на участь у єврокубках.

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