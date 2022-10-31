Одягайтеся тепліше: сьогодні на дніпрян чекає прохолодна і хмарна погода

Парасольку можна залишати вдома!

За прогнозами синоптик, похмура погода триматиметься у Дніпрі не весь день – увечері небо стане чистим та ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 31 жовтня:

Сніг не випав – зима нескоро настане.

Домашні птахи хохляться – до дощу.

Кішка підлога дряпає – до вітру.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: