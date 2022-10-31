Одягайтеся тепліше: сьогодні на дніпрян чекає прохолодна і хмарна погода
Одягайтеся тепліше: сьогодні на дніпрян чекає прохолодна і хмарна погода
Сьогодні 06:15
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Парасольку можна залишати вдома!
За прогнозами синоптик, похмура погода триматиметься у Дніпрі не весь день – увечері небо стане чистим та ясним.Без опадів! Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.
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