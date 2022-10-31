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  • Одягайтеся тепліше: сьогодні на дніпрян чекає прохолодна і хмарна погода

Одягайтеся тепліше: сьогодні на дніпрян чекає прохолодна і хмарна погода

Сьогодні 06:15
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Парасольку можна залишати вдома!

Новости Днепра про Одягайтеся тепліше: сьогодні на дніпрян чекає прохолодна і хмарна погода

За прогнозами синоптик, похмура погода триматиметься у Дніпрі не весь день – увечері небо стане чистим та ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 31 жовтня:

  • Сніг не випав – зима нескоро настане.
  • Домашні птахи хохляться – до дощу.
  • Кішка підлога дряпає – до вітру.

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Новости Днепра про Одягайтеся тепліше: сьогодні на дніпрян чекає прохолодна і хмарна погодаУкраїнська Новости Днепра про Одягайтеся тепліше: сьогодні на дніпрян чекає прохолодна і хмарна погодаРусский

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