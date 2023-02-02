Одна з лікарень Дніпра отримала сучасне обладнання від іноземних партнерів

Нове обладнання для миття і знезараження медичних інструментів робить дезінфекцію втричі швидшою, а завдяки спеціальному пакуванню хірургічні набори до пів року залишаються стерильними.

В умовах постійних ракетних обстрілів рф це дозволяє зберігати їх в убезпечених операційних (у підвалах), аби вони завжди були напоготові. Мер Дніпра Борис Філатов пояснює: це стало можливим завдяки його особистим домовленостям з іноземними партнерами країн Далекого Сходу: «Я хотів би сказати слова подяки тим приватним пожертвувачам, які побажали залишитися невідомими, за те, що вони допомагають нашому місту, славетному Дніпру. Ми розуміємо, що зараз, у важкі часи, коли на наші лікарні є дуже велике навантаження з пораненими, кількість операцій зростає». Філатов також наголосив: розвиток медичного простору та оновлення лікарень попри всі складнощі воєнного часу залишається пріоритетом. Профільний департамент мерії має відповідну вказівку.

Так, аби нове обладнання працювало якісно, кімнату центральної стерилізаційної перенесли у хірургічний блок, а її попереднє місце використають для розширення тутешнього реабілітаційного відділення.

Із ремонтом допомогло місто. Тут встановили нову систему водоочищення, зробили потужні вентиляцію та електрощитову. На відміну від застарілих автоклавів нова стерилізаційна машина працює в низько- і високотемпературному режимах. Це дозволяє знезаражувати в ній обладнання для малоінвазійних операцій. Лікарі кажуть: таке оновлення — вагома допомога як для персоналу, так і для пацієнтів. «Усе лапароскопічне та ендоскопічне обладнання – дуже дороге. А це (стерилізаційна машина, — ред.) дозволяє нам заощаджувати кошти лікарні. Проводити стерилізацію і оброблення цього інструментарію без шкоди для нього», – зауважує завідувач операційного блоку Олександр.

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