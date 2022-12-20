Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

Там зіткнулися Ford та дві Renault.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що Ford стояв перед перехрестям на вулиці Троїцькій. У цей момент вниз по Троїцькій зі сторони вулиці Святослава Хороброго їхав Renault чорного кольору, а по Старокозацькій рухався білий Renault. Водій чорного Renault не надав перевагу в русі і врізався в білу автівку. У результаті Renault перекинувся на дах і зачепив Ford.
На щастя, ніхто не постраждав.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся ПДР!
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