Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

Сьогодні 10:39
просмотров

Сьогодні, 20 грудня, на перехресті вулиць Старокозацька і Троїцька сталася аварія.

Новости Днепра про Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

Там зіткнулися Ford та дві Renault.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Ford стояв перед перехрестям на вулиці Троїцькій. У цей момент вниз по Троїцькій зі сторони вулиці Святослава Хороброго їхав Renault чорного кольору, а по Старокозацькій рухався білий Renault. Водій чорного Renault не надав перевагу в русі і врізався в білу автівку. У результаті Renault перекинувся на дах і зачепив Ford.

Новости Днепра про Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

Новости Днепра про Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

На щастя, ніхто не постраждав.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці. 

Будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся ПДР!

Новости Днепра про Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

Новости Днепра про Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

Читайте також:

Новости Днепра про Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві RenaultУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    Мешканців Дніпра закликають зробити стратегічні запаси води

    Дніпрянам радять зробити запаси води.

    Українські бійці відбили 10 атак росіян на Донбасі, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Українські бійці відбили 10 атак росіян на Донбасі, – Генштаб

    Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу,…

    В АНД районі Дніпра горіли автівки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    В АНД районі Дніпра горіли автівки (ФОТО)

    У Дніпрі на вулиці Прогресивна загорівся легковик, полум’я перекинулося на…

    Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину

    Вночі росіяни випустили понад 20 снарядів по двом громадам Нікопольського…

    Наверх