Одна із автівок перекинулась: у Дніпрі на Старокозацькій зіткнулися Ford та дві Renault

Сьогодні, 20 грудня, на перехресті вулиць Старокозацька і Троїцька сталася аварія.

Там зіткнулися Ford та дві Renault.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Ford стояв перед перехрестям на вулиці Троїцькій. У цей момент вниз по Троїцькій зі сторони вулиці Святослава Хороброго їхав Renault чорного кольору, а по Старокозацькій рухався білий Renault. Водій чорного Renault не надав перевагу в русі і врізався в білу автівку. У результаті Renault перекинувся на дах і зачепив Ford.

На щастя, ніхто не постраждав.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся ПДР!

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