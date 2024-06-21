Очільник МВС прокоментував напад невідомих осіб на військового в Дніпрі

Клименко прокоментував інцидент з невідомими у камуфляжній формі, які "скрутили" та побили колишнього військослужбовця.

Доброволець, на якого в Дніпрі, у четвер, 20 червня, напали невідомі у балаклавах, наразі перебуває у нормальному стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він нормальному поки стані, – сказав очільник МВС на питання ведучих про те, що нині з постраждалим добровольцем.

Міністр зазначив, що за цим фактом відкрито дві справи – завдання легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі.

Водночас Клименко не може відповісти, чи причетні до нападу охоронці нардепа Тищенка. Відповідаючи на питання, міністр заявив, що неважливо, що це за люди – в Україні кожен громадянин має відповідати перед законом.