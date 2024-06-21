Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Очільник МВС прокоментував напад невідомих осіб на військового в Дніпрі

Очільник МВС прокоментував напад невідомих осіб на військового в Дніпрі

Сьогодні 11:10
просмотров

Клименко прокоментував інцидент з невідомими у камуфляжній формі, які "скрутили" та побили колишнього військослужбовця.

Новости Днепра про Очільник МВС прокоментував напад невідомих осіб на військового в Дніпрі

Доброволець, на якого в Дніпрі, у четвер, 20 червня, напали невідомі у балаклавах,  наразі перебуває у нормальному стані. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
 

Він нормальному поки стані, – сказав очільник МВС на питання ведучих про те, що нині з постраждалим добровольцем.

Міністр зазначив, що за цим фактом відкрито дві справи – завдання легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі.

Водночас Клименко не може відповісти, чи причетні до нападу охоронці нардепа Тищенка. Відповідаючи на питання, міністр заявив, що неважливо, що це за люди – в Україні кожен громадянин має відповідати перед законом.

Усі, хто причетний до скоєння цього злочину, мають понести відповідне і заслужене покарання, – наголосив Клименко.

Нагадаємо, спецпідрозділ Kraken підтвердив, що в Дніпрі побили їхнього колишнього військовослужбовця. 

Читайте також:

Новости Днепра про Очільник МВС прокоментував напад невідомих осіб на військового в ДніпріУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У приватні руки віддадуть велику націоналізовану агрокомпанію на Дніпропетровщині: яка ціна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:48
    У приватні руки віддадуть велику націоналізовану агрокомпанію на Дніпропетровщині: яка ціна

    На Дніпропетровщині приватизують успішне агропідприємство.

    У поліції розповіли скільки “п’яних” ДТП сталося на Дніпропетровщині з початку року
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    У поліції розповіли скільки “п’яних” ДТП сталося на Дніпропетровщині з початку року

    На Дніпропетровщині стається чимало ДТП за участю п'яних водіїв.

    У Дніпрі з’явився перший “F-16”, але є нюанс (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:59
    У Дніпрі з’явився перший “F-16”, але є нюанс (ВІДЕО)

    У Дніпрі "приземлився" перший в Україні F16.

    Зник місяць тому: у Дніпропетровській області розшукують 26-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:19
    Зник місяць тому: у Дніпропетровській області розшукують 26-річного чоловіка

    У Новомосковському районі зник чоловік.

    Наверх