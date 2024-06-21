Очільник МВС прокоментував напад невідомих осіб на військового в Дніпрі

Він нормальному поки стані, – сказав очільник МВС на питання ведучих про те, що нині з постраждалим добровольцем.
Міністр зазначив, що за цим фактом відкрито дві справи – завдання легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі.
Водночас Клименко не може відповісти, чи причетні до нападу охоронці нардепа Тищенка. Відповідаючи на питання, міністр заявив, що неважливо, що це за люди – в Україні кожен громадянин має відповідати перед законом.
Усі, хто причетний до скоєння цього злочину, мають понести відповідне і заслужене покарання, – наголосив Клименко.
Нагадаємо, спецпідрозділ Kraken підтвердив, що в Дніпрі побили їхнього колишнього військовослужбовця.
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