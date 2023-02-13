Очільник Мінцифри відповів, чи будуть розсилати в Дії повістки

Федоров запевнив, що повісток в Дії не буде.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “РБК Україна”.

За словами Федорова, про можливість надсилання повісток в “Дії” навіть не думають, проте тривають обговорення про інші функції, які будуть корисними для військовослужбовців.

Ми точно не будемо використовувати “Дію”, щоб відправляти повістки. Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в “Дії” не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі, – зауважив він.

Зараз в Мінцифри та Міноборони працюють над електронним посвідченням ветерана та трансформацією військово-лікарняних комісій, які наразі сильно забюрократизовані та псують життя пораненим військовослужбовцям.

Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізуати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі повістки для військовозобов’язаних залишали на дошках оголошення в під’їздах. А в Мінцифри розповіли, звідки беруться чутки про повістки в Дії.

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