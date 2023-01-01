Очільник ГУР розповів, що чекає Україну та Росію в 2023 році

Про це очільник української розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв’ю журналістам під час єдиного телемарафону, повідомляє пресслужба ГУР.
За словами Кирила Буданова, у 2023 році Україну чекає перемога, а Росію трансфер влади. Перемога – вихід на кордони 1991, проте він зазначив, що це не стане закінченням усіх процесів.
Буданов зазначив, що РФ хоч і виробляють нові ракети, проте на одну масову атаку їм треба працювати близько півтора-двох місяців. Наразі в запасі у них ракет на два великих обстріли.
Коротко про інші прогнози та “інсайди” від Буданова:
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