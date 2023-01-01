Очільник ГУР розповів, що чекає Україну та Росію в 2023 році

У черговому інтерв'ю Кирило Буданов знову зробив декілька прогнозів для України на 2023 рік.

Про це очільник української розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв’ю журналістам під час єдиного телемарафону, повідомляє пресслужба ГУР.

За словами Кирила Буданова, у 2023 році Україну чекає перемога, а Росію трансфер влади. Перемога – вихід на кордони 1991, проте він зазначив, що це не стане закінченням усіх процесів.

Буданов зазначив, що РФ хоч і виробляють нові ракети, проте на одну масову атаку їм треба працювати близько півтора-двох місяців. Наразі в запасі у них ракет на два великих обстріли.

Коротко про інші прогнози та “інсайди” від Буданова:

до березня у рф буде критична ситуація з озброєнням;

промисловість рф не співставна з промисловістю радянського союзу, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;

військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;

протести в росії — це нереально, понад 70% росіян підтримують цю війну;

мобілізація у рф триває безперервно ще з березня 2022;

з 5 січня у рф готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території рф та білорусі);

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