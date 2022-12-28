Очікуємо «мопеди»: Лукашук попередив дніпрян про небезпеку

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що на даний момент зафіксований рух ворожих безпілотників у бік регіону.

За його словами, приблизно о 19:40 у бік Дніпропетровщини вилетіли ворожі дрони. Він закликав мешканців зберігати спокій та залишатися в укриттях.

“Попри те, що день в області минув спокійно і без обстрілів, прошу вас реагувати на сигнал повітряної тривоги. Очікуємо «мопеди». Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі. Ситуація повністю контрольована. Дотримуйтеся всіх правил безпеки і вірте в ППО. Наші захисники неба завжди на варті. Скільки б ракет чи дронів ворог по нам не випустив – Перемога все рівно буде за Україною”, – написав Микола Лукашук.