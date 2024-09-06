Обвите водоростями тіло жителя Дніпропетровщини виявили у річці поблизу кордону з Молдовою - Днепр Инфо
Обвите водоростями тіло жителя Дніпропетровщини виявили у річці поблизу кордону з Молдовою
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Сегодня 15:06

На кордоні з Молдовою знайшли тіло 53-річного жителя Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Обвите водоростями тіло жителя Дніпропетровщини виявили у річці поблизу кордону з Молдовою

Під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону виявили у водах Дністра тіло чоловіка, обвитого водоростями. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Прикордонники припускають, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку, аби нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали фатальними для нього.

При чоловікові було знайдено поліетиленовий пакет з документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу. На місце події були викликані співробітники ДСНС і поліції, які витягли тіло на берег.

Загиблим виявився мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин трагедії.

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Новости Днепра про Обвите водоростями тіло жителя Дніпропетровщини виявили у річці поблизу кордону з МолдовоюУкраїнська

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