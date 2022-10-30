Обстріли та тривоги: як пройшла ніч на 30 жовтня на Дніпропетровщині

Нікопольщину знову тероризували обстрілами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, росіяни сьогодні знову мучили Нікопольщину. З важкої артилерії обстріляли Нікопополь. Постраждалих немає, але десяток будинків багатоповерхових та приватних, зазнали пошкоджень.

Один із снарядів влучив на територію місцевого підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства.

Резніченко зазначив, що в інших районах кричали сирени, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.

Читайте також:

Українська

Автор: