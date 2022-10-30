Обстріли та тривоги: як пройшла ніч на 30 жовтня на Дніпропетровщині

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, росіяни сьогодні знову мучили Нікопольщину. З важкої артилерії обстріляли Нікопополь. Постраждалих немає, але десяток будинків багатоповерхових та приватних, зазнали пошкоджень.
Один із снарядів влучив на територію місцевого підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства.
Резніченко зазначив, що в інших районах кричали сирени, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.
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