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Обстріли та тривоги: як пройшла ніч на 30 жовтня на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:19
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Нікопольщину знову тероризували обстрілами.

Новости Днепра про Обстріли та тривоги: як пройшла ніч на 30 жовтня на Дніпропетровщині

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

За його словами, росіяни сьогодні знову мучили Нікопольщину. З важкої артилерії обстріляли Нікопополь. Постраждалих немає, але десяток будинків багатоповерхових та приватних, зазнали пошкоджень.

Один із снарядів влучив на територію місцевого підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства.

Резніченко зазначив, що в інших районах кричали сирени, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.

Новости Днепра про Обстріли та тривоги: як пройшла ніч на 30 жовтня на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Обстріли та тривоги: як пройшла ніч на 30 жовтня на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Обстріли та тривоги: як пройшла ніч на 30 жовтня на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Обстріли та тривоги: як пройшла ніч на 30 жовтня на ДніпропетровщиніУкраїнська

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