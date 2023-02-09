Обстріл на Дніпропетровщині: поранено трьох жінок та 12-річну дівчинку

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Внаслідок ворожих атак постраждало четверо осіб – три жінки та 12-річна дівчинка. Наразі дитина і ще дві поранені шпиталізовані, вони перебувають в стані середньої тяжкості. Одна жінка лікується амбулаторно”, – зазначив він.
За його словами, у місті пошкоджена будівля одного з підприємств, будівля водопровідно-каналізаційного господарства, спортивна школа, магазин, кав‘ярня та пошта.
Також внаслідок обстрілів пошкоджено 18 житлових будинків, господарські споруди, 4 автівки, газогони, лінії електропередач, водогін та кілька сонячних панелей.Надежда Захарченко
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