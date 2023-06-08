Обстріл Херсона під час евакуації: кількість постраждалих збільшилась

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу по Херсону під час евакуації цивільних зросла до 18 осіб, одна людина - загинула.

За його словами, безпосередньо у Херсоні поранення отримали дев’ять осіб. Вони були задіяні під час евакуації містян у зв’язку із затопленням.

Серед них:

двоє працівників ДСНС;

правоохоронець;

лікар;

волонтер з Німеччини.

Окрім цього у Херсонській області поранення отримали також дев’ять осіб, одна людина – загинула.