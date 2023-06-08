Обстріл Херсона під час евакуації: кількість постраждалих збільшилась

Як повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, безпосередньо у Херсоні поранення отримали дев’ять осіб. Вони були задіяні під час евакуації містян у зв’язку із затопленням.
Серед них:
Окрім цього у Херсонській області поранення отримали також дев’ять осіб, одна людина – загинула.
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