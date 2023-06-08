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Обстріл Херсона під час евакуації: кількість постраждалих збільшилась

Сьогодні 22:00
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Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу по Херсону під час евакуації цивільних зросла до 18 осіб, одна людина - загинула.

Новости Днепра про Обстріл Херсона під час евакуації: кількість постраждалих збільшилась

Як повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, безпосередньо у Херсоні поранення отримали дев’ять осіб. Вони були задіяні під час евакуації містян у зв’язку із затопленням.

Серед них:

  • двоє працівників ДСНС;
  • правоохоронець;
  • лікар;
  • волонтер з Німеччини.

Окрім цього у Херсонській області поранення отримали також дев’ять осіб, одна людина – загинула.

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Новости Днепра про Обстріл Херсона під час евакуації: кількість постраждалих збільшиласьУкраїнська Новости Днепра про Обстріл Херсона під час евакуації: кількість постраждалих збільшиласьРусский

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