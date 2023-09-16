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  • Образився і пішов за каністрою: на Дніпропетровщині чоловік підпалив дім сусіда

Образився і пішов за каністрою: на Дніпропетровщині чоловік підпалив дім сусіда

Сьогодні 18:16
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У Кам'янському 38-річний чоловік підпалив дім свого сусіда після сварки.

Новости Днепра про Образився і пішов за каністрою: на Дніпропетровщині чоловік підпалив дім сусіда

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Дніпропетровської області.

Поліцейські встановили, що 15 вересня чоловік посварився зі своїм сусідом і вирішив йому помститися.

Він пішов до будинку приятеля, облив його бензином та підпалив.

Через криваву “вендету” ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці затримали підпалювача та оголосили йому підозру ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

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Новости Днепра про Образився і пішов за каністрою: на Дніпропетровщині чоловік підпалив дім сусідаУкраїнська

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