Образився і пішов за каністрою: на Дніпропетровщині чоловік підпалив дім сусіда

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Дніпропетровської області.
Поліцейські встановили, що 15 вересня чоловік посварився зі своїм сусідом і вирішив йому помститися.
Він пішов до будинку приятеля, облив його бензином та підпалив.
Через криваву “вендету” ніхто з людей не постраждав.
Правоохоронці затримали підпалювача та оголосили йому підозру ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.
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Козенко Антон
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