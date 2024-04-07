Оборонці неба вночі знищили “зграю” з 11 ворожих шахедів над Дніпропетровщиною

Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі наші оборонці неба знищили «зграю» з 11 ворожих шахедів. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському. В останньому через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Опівночі окупаційні війська обстрілювали Марганецьку громаду та Нікопольщину з артилерії. Зараз спеціалісти з’ясовують наслідки атаки.

Ввечері уламки російської ракети понівечили два садові будинки, пару машин і лінію електропередач у Петриківській громаді.

Ми повідомляли про те, що вчора ворог 7 разів протягом дня бив по Нікопольщині дронами-камікадзе.

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