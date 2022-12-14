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  • Обмін полоненими: 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донеччині та Луганщині, повернулися додому

Обмін полоненими: 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донеччині та Луганщині, повернулися додому

Сьогодні 13:13
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Україна і рф провели черговий обмін полоненими.

Новости Днепра про Обмін полоненими: 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донеччині та Луганщині, повернулися додому

Додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому і Луганському напрямках. Зокрема, визволено захисників Бахмута.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої, – написав він.

Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді.

Новости Днепра про Обмін полоненими: 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донеччині та Луганщині, повернулися додому

Також повернули тіла чотирьох загиблих Героїв.

Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний усій команді, але попереду ще чимало роботи. Працюємо, – написав Андрій Єрмак.

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Новости Днепра про Обмін полоненими: 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донеччині та Луганщині, повернулися додомуУкраїнська

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