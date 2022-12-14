Обмін полоненими: 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донеччині та Луганщині, повернулися додому

Додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому і Луганському напрямках. Зокрема, визволено захисників Бахмута.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої, – написав він.
Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді.
Також повернули тіла чотирьох загиблих Героїв.
Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний усій команді, але попереду ще чимало роботи. Працюємо, – написав Андрій Єрмак.
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