Обмін на День незалежності: Україна повернула 115 Захисників з полону

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах.
Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд, — заявив Президент.
Володимир Зеленський наголосив, що це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону.
Цей обмін відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.
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