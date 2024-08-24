Обмін на День незалежності: Україна повернула 115 Захисників з полону

Сьогодні, в День Незалежності, відбувся великий обмін полоненими.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд, — заявив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону.

Цей обмін відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

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