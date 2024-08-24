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Обмін на День незалежності: Україна повернула 115 Захисників з полону

Сьогодні 14:16
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Сьогодні, в День Незалежності, відбувся великий обмін полоненими.

Новости Днепра про Обмін на День незалежності: Україна повернула 115 Захисників з полону

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Новости Днепра про Обмін на День незалежності: Україна повернула 115 Захисників з полону

Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд, — заявив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону.

Цей обмін відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. 

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Новости Днепра про Обмін на День незалежності: Україна повернула 115 Захисників з полонуУкраїнська Новости Днепра про Обмін на День незалежності: Україна повернула 115 Захисників з полонуРусский

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