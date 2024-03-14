Обміліле Каховське водосховище почало заповнюватися

У заплавах Каховського водосховища з'явилася вода.

На Великому Лузі, який існував до Каховського водосховища вперше за півстоліття водопілля, повідомляють texty.org.ua.

Вода почала прибувати на осушені території, які до червня 2023 року були Каховським водосховищем. На останніх супутникових знімках цього району видно, значна частина раніше колишнього водосховища вкрита водою.

Це пов’язано з весняним таненням снігів та водопіллям, внаслідок чого Дніпро виходить із берегів, коли до нього прибуває зайва вода. Минулого року підтоплення фіксували по всьому річищу річки.

Тут ми чітко спостерігаємо підняття рівня води, що відповідає ситуації весняного водопілля на річковій заплаві, — розповідає експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.Шмальгаузена НАН України Григорій Коломицев.

Це цілком природні процеси, зазначають науковці.

За відсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних, незарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС тисячі років, — додав Коломицев.

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