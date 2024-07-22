Обмеження по 2 та 3 черги: графік відключень світла у Дніпрі на 23 липня

На жаль, світло вимикатимуть весь день.

У вівторок, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень, тобто у Дніпрі та області будуть застосовувати світло-сірі графіки.

В інші години доби діятимуть дві черги відключень, тобто відключення будуть не такими тривалими.

Нагадаємо, стало відомо, чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: