Обмеження по 2 та 3 черги: графік відключень світла у Дніпрі на 23 липня

У вівторок, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень, тобто у Дніпрі та області будуть застосовувати світло-сірі графіки.
В інші години доби діятимуть дві черги відключень, тобто відключення будуть не такими тривалими.
Нагадаємо, стало відомо, чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі.
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