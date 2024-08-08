Обмеження на відстрочку в Україні: кого з військовозобов’язаних студентів ВНЗ це стосується

Не всі військовозобов'язані чоловіки, які вступають до ВНЗ, матимуть право на відстрочку.

Згідно нещодавно ухваленого Закону про мобілізацію №10449 чоловіки призовного віку, які навчаються у ВНЗ, у деяких випадках мають право на відстрочку: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти.

Відповідно, цього року у НМТ взяли участь понад 18,6 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років, що майже в шість разів більше, ніж було до повномасштабної війни, – пише видання “Українська Правда.Життя“. Для участі в НМТ зареєструвалися 312,5 тис. осіб, з них складали тестування під час основної та додаткової сесій – понад 283,4 тисячі. Серед 142,2 тисяч учасників чоловічої статі – 14,7 тисяч осіб віком 25-40 років, ще 3,9 тисячі – віком 41-60 років.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький нагадав про обмеження на відстрочку, які діють в Україні та стосуються послідовності освітніх рівнів.

Якщо особа вже має бакалаврський ступінь або вступила колись на бакалаврат і була відрахована, а зараз поновилася на навчанні або заново вступила на іншу спеціальність – вона не матиме права на відстрочку.

Щодо приросту вступників на бакалаврат – якщо це особи, у яких мотивація отримати відстрочку, то це вступники, які колись завершили ПТУ чи коледжі. На інших відстрочка не поширюється. Але сам факт, що доросле населення здобуває вищу освіту слід тільки вітати, – сказав заступник очільника МОН.

Також зазначив, що наразі жодних додаткових обмежень щодо вступу на бакалаврат не планується.

Кожен має право здобувати освіту будь-якого рівня (за конкурсом) і держава зацікавлена в тому, щоб наше суспільство було високоосвічене, – зазначив Михайло Винницький.

Нагадаємо, в Україні продовжили дію відстрочки від мобілізації на 3 місяці: кого це стосується.

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