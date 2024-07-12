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  • Обмеження будуть трохи м’якшими: як вимикатимуть світло в Дніпрі 13 липня

Обмеження будуть трохи м’якшими: як вимикатимуть світло в Дніпрі 13 липня

Сьогодні 18:20
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На жаль, світло вимикатимуть навіть в суботу.

Новости Днепра про Обмеження будуть трохи м'якшими: як вимикатимуть світло в Дніпрі 13 липня

У суботу, 13 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги, і тоді на жаль, можуть бути “світло-сірі” графіки.

Коли світло з’являється за графіком, споживайте ощадливо, – повідомили в Укренерго.

Абоненти ЦЕК можуть дізнатися про відключення ТУТ, а споживачі, яких обслуговує ДТЕК на сайті. 

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Новости Днепра про Обмеження будуть трохи м'якшими: як вимикатимуть світло в Дніпрі 13 липняУкраїнська

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