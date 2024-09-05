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  • Обмеження будуть м’якшими: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 6 вересня

Обмеження будуть м’якшими: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 6 вересня

Сьогодні 19:25
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Світло відключатимуть за графіками всю добу, але обмеження будуть м'якшими.

Новости Днепра про Обмеження будуть м'якшими: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 6 вересня

У п’ятницю, 6 вересня, у Дніпрі та області упродовж доби прогнозується застосування 1 черги відключень. Це означає, що світло вимикатимуть лише 5 годин на добу. Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Втім, якщо раптом споживання збільшиться чи щось піде не так – обмеження можуть переглянути і запровадити нові графіки. Споживачі ДТЕК можуть дізнатися графіки на сайті, а от жителям Дніпра, яких обслуговує ЦЕК прогнозують такі відключення:

1 черга: з 00:00 до 05:00.

2 черга: з 20:00 до 24:00.

3 черга: з 05:00 до 10:00.

5 черга: з 10:00 до 15:00.

6 черга: з 15:00 до 20:00.

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Новости Днепра про Обмеження будуть м'якшими: за якими графіками відключатимуть світло в Дніпрі 6 вересняУкраїнська

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