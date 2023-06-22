Обережно – шаурма: у Дніпрі 10 людей отруїлися цим продуктом

Шаурма щорічно стає причиною отруєння багатьох людей.

Цю популярну вуличну їжу продають у багатьох точках, але влітку її вживати дуже небезпечно. У Дніпрі повідомляють про перші випадки отруєння.

Так, у соціальних мережах пишуть, що 10 чоловік отруїлися цим продуктом. Усі вони – в лікарні з гострим отруєнням. Відомо, що постраждалі купували шаурму в одному місці – точці, що знаходиться на зупинці в одному з тупиків трамвая.

Про факт отруєння повідомили у санепідемстанцію. У мережі пишуть, що у людей, які отруїлися, взяли аналізи, їх опитали. Саму точку начебто теж перевірили, у мережі навіть писали, що там проводять дезінфекцію.

Але офіційних коментарів від санепідемстанції поки не було.

У мережі теж зазначили, що поліція опечатала заклад.

Ми звернулися щодо цього за коментарем до правоохоронців. Коли буде відповідь – повідомимо!

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