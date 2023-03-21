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Нявкав на всю вулицю: у Дніпрі кіт кілька днів просидів на дереві

Сьогодні 10:57
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Котик просидів декілька днів на дереві, бо не міг спуститися.

Новости Днепра про Нявкав на всю вулицю: у Дніпрі кіт кілька днів просидів на дереві

Про це повідомили на сайті міськради. 

Так, мешканці вулиці Квітки Цісик декілька днів чули нявкання кота. Як виявилося, пухнастик заліз на дерево та не міг самостійно спуститися вниз. Місцеві мешканці викликали рятувальників, але ті не відразу приїхали на виклик. 

Місцева мешканка Наталія сфотографувала кота, який сидів наверху спиляного стволу та розмістила в коментарях телеграм-каналу Геннадія Корбана. Завдяки цьому, рятувальники зрозуміли, де знаходиться тварина та змогли зняти наляканого пухнастика. 

Наразі він у безпеці, а дніпряни дякують рятувальникам, які у воєнний час не відмовили у допомозі чотирилапому, – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону. Жуля, яка живе на зупинці, почала блювати, падати на лапи, не орієнтувалася у просторі. Місцеві мешканці вважають, що тварину отруїли спеціально. А на балконі багатоповерхівки знайшли понад півтисячі кажанів.

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Новости Днепра про Нявкав на всю вулицю: у Дніпрі кіт кілька днів просидів на деревіУкраїнська

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