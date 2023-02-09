Нв Дніпропетровщині через обстріли окупантів загинув чоловік (ФОТО)

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. Внаслідок атаки у Нікополі загинув 37-річний чоловік.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

В ніч на 9 лютого окупанти атакували з важкої артилерії Нікопольський район. При обстрілі житлового кварталу у Нікополі загинув 37-річний чоловік.

Також в результаті ударів пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, одне приватне підприємство, 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило два автомобілі, електромережі, газогін.

Обстеження атакованих територій триває.

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