Нв Дніпропетровщині через обстріли окупантів загинув чоловік (ФОТО)

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
В ніч на 9 лютого окупанти атакували з важкої артилерії Нікопольський район. При обстрілі житлового кварталу у Нікополі загинув 37-річний чоловік.
Також в результаті ударів пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, одне приватне підприємство, 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило два автомобілі, електромережі, газогін.
Обстеження атакованих територій триває.
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