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Нв Дніпропетровщині через обстріли окупантів загинув чоловік (ФОТО)

Сьогодні 09:00
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Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. Внаслідок атаки у Нікополі загинув 37-річний чоловік. 

Новости Днепра про Нв Дніпропетровщині через обстріли окупантів загинув чоловік (ФОТО)

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

В ніч на 9 лютого окупанти атакували з важкої артилерії Нікопольський район. При обстрілі житлового кварталу у Нікополі загинув 37-річний чоловік.

Також в результаті ударів пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, одне приватне підприємство, 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило два автомобілі, електромережі, газогін.

Обстеження атакованих територій триває.

Новости Днепра про Нв Дніпропетровщині через обстріли окупантів загинув чоловік (ФОТО)

Новости Днепра про Нв Дніпропетровщині через обстріли окупантів загинув чоловік (ФОТО)

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Новости Днепра про Нв Дніпропетровщині через обстріли окупантів загинув чоловік (ФОТО)Українська Новости Днепра про Нв Дніпропетровщині через обстріли окупантів загинув чоловік (ФОТО)Русский

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