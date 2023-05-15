Нудисти відкрили пляжний сезон на Монастирському острові (ФОТО)

У Дніпрі є свій нудистський пляж. Знаходиться він у самій глубині Монастирського острова. На цій частині пляжу росте багато дерев та кущів, вона не обладнана роздягальнями, питними фонтанчиками. Відпочинок тут вважається «диким».

Журналісти dnepr.info не тільки побували на нудистському пляжі, а й поспілкувалися там із відпочиваючими.

Багато жителів Дніпра знають цю частину острова як ту, де проводять різноманітні музичні фестивалі. Нудистський пляж тут існує близько 30 років.

Цими вихідними наприкінці острова на нудистському пляжі розпочався сезон. Було близько 15 людей. Здебільшого чоловіки.

З одним із них поспілкувалися журналісти dnepr.info.

«Ходжу сюди близько 10 років, – розповів Віталій. – Вважаю, що тіло має отримувати якнайбільше вітаміну D. Тому засмагаю без плавок».

За словами нудиста, косі погляди перехожих його не бентежать.

«Тут давно нудистський пляж. Усі про це знають. Тому особливо вразливі можуть сюди просто не приходити», – вважає Віталій.

Більшість нудистів засмагає біля води, за кущами з пішохідної алеї їх не видно, але деякі розташувалися на піску. Вони не бояться перехожих. Та гуляючі парком рідко сюди доходять. У вихідні тут традиційно більше, у будні – рідко кого можна зустріти.

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