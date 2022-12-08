Новий проєкт захисту неба над Дніпром: коментар Філатова

Наші Герої роблять все, щоб захистити нас від російських окупантів.

Так, вони в тандемі із міською владою знайшли спосіб посилити великокаліберні кулемети та зенітні гармати і з їхньою допомогою збивати ворожі дрони.

Про новий проєкт захисту неба розповів мер Дніпра Борис Філатов.

Усю цю зброю бійці встановлюють на ті самі вантажівки і пікапи, які ми передавали їм всі ці місяці. За кошти Міста (тобто кожного з вас, шановні земляки) було придбано тепловізійні приціли, прилади нічного бачення, планшети та старлінки. А далі вже тандем наших ІТ-шників і залучених фахівців придумав, як об’єднати це все в загальну систему. Тобто всі разом – спільними зусиллями наших славетних ППО і ТРО, працівників мерії і приватного бізнесу – ми модернізували автономний режим роботи цього озброєння. Все, аби краще бачити і збивати ворожі стерв’ятники в повітрі. А ще – заощаджувати зенітні ракети ППО. Тобто по суті це здешевшує знищення росіянського мотлоху в нашому небі, – написав мер міста.

Та показав результати випробувань в реальних умовах:

Ви бачите, як у відео зі стрільб наші хлопці зрешетили зімітовану модель того клятого «шахеда». Безумовно, Місто продовжить допомагати нашим оборонцям технікою і оснащенням. Уже їдуть цікаві подарунки під Новий рік. Тож віримо і підтримуємо ЗСУ. Бо поки ми жаліємося на зиму, вони в холоді і під крижаними дощами наближають Українську Перемогу! І так, р@сні п@зда, – написав Борис Філатов.

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