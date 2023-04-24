Нові котли та додаткові генератори: Філатов показав, як Дніпро готується до опалювального сезону

Дніпро готується до наступного опалювального сезону — системно і заздалегідь.

Місто продовжує оновлювати теплове господарство та враховує досвід блекаутів, які з минулої осені через обстріли рф змушена була переживати вся країна. Робота йде комплексно — аби Дніпро міг протистояти всім підступам ворога та увійшов у сезон подачі тепла ще сильнішим, ніж торік, наголосив мер Борис Філатов.

«Дніпро дуже активно та заздалегідь — системно готується до нового опалювального сезону. Ми врахували наш досвід з блекаутом. Зараз ми плануємо капітальний ремонт або реконструкцію 30 котлів по всьому місту. Також усі котельні будуть додатково обладнані 250 генераторами. Водночас ми приділяємо окрему увагу насосам. З ними під час блекаутів були проблеми. Тож зараз будемо встановлювати 60 насосів», — сказав Філатов.

Чималий комплекс робіт нині триває на одній з котелень лівого берега. Звідти взимку тепло йде до 130 будинків, а також лікарні, низки шкіл і дитсадків.

Зараз майстри вже розпочали капітальний ремонт одного з тутешніх котлів. «Триває його демонтаж — з подальшою повною заміною. Більше ніж 26 років він експлуатувався. Гідравлічні випробування котел не пройшов, тож був занесений у план капітального ремонту», — пояснив начальник теплової дільниці Анатолій. Завдяки такій реконструкції котельня уникне понаднормового споживання газу, а отже — заощадить кошти містян.

Як і інші котельні Дніпра, цю забезпечили генератором. Для цього зробили бетонні майданчики та прокладають необхідні комунікації.

Крім цього, комунальники замінюють трубопроводи опалення — аби знизити ймовірність аварій взимку і уникнути тепловтрат. Йдеться про близько 55 км мереж. Де потрібно відновлюють і теплоізоляцію. Також по місту працюють бригади аварійної служби — зокрема по ремонту центрального опалення в будинках.

«Уже практично завершуємо цей ремонт. Труби якісні, хороші. Усе підключили. Думаю, цьогоріч скарг у людей не буде», — каже бригадир аварійної служби Іван, який з командою працює в одному з будинків по просп. Петра Калнишевського.

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