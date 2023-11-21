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Нові книги для шкіл та бібліотек, спортивні перемоги і тендери регіону: про останні події на Дніпропетровщині

Сьогодні 17:43
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Детальніше - читайте у матеріалі.

Новости Днепра про Нові книги для шкіл та бібліотек, спортивні перемоги і тендери регіону: про останні події на Дніпропетровщині

Ліцеям, гімназіям та бібліотекам регіону передали нові книги. Спортсмени області здобули медалі на змаганнях міжнародного та національного рівнів. А для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування придбають новорічні і різдвяні подарунки. Відповідний тендер вже оголосили. Про це під час брифінгу розповіла заступник начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай.

«Увесь минулий тиждень ворог не припиняв тероризувати Дніпропетровщину. Найбільше дісталося громадам Нікопольщини. Артобстріли, атаки дронами-камікадзе. Щодня, інколи по декілька разів. На жаль, є загиблі та поранені», – сказала Ірина Грицай.

Понад 28 тисяч підручників передали освітнім закладам області. Їх надрукували коштом міжнародних партнерів. Посібники для п’ятикласників з предмету «Українська мова.

«Книжками поповнюємо і бібліотечні фонди громад. Цьогоріч область отримала понад 7,5 тис примірників. Профінансувала їх друк держава», – розповіла заступник начальника ОВА.

Вона додала, що на Дніпропетровщині поступово відроджується туристична галузь. Про це свідчить аналіз динаміки податкових надходжень від цієї сфери за дев’ять місяців 2023-го. Регіон сплатив на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це майже 70 млн грн.

«Продовжуємо звітувати про тендери, які проходять на Дніпропетровщині. Минулого тижня Служба у справах дітей оголосила закупівлю більш ніж 3,9 тис солодких подарунків. Вони – до різдвяних та новорічних свят. Їх отримуватимуть сироти та малі, позбавлені батьківського піклування. Очікувана вартість – понад 1 млн 100 тис грн», – наголосила Ірина Грицай.

Доцільність та законність всіх закупівель контролює робоча група «Прозорість та підзвітність». Вона працює при Дніпропетровській ОВА.

«Творчі та спортивні таланти області відзначилися на різних першостях. Зокрема, Данило Міклухо на Міжнародних змаганнях з кульової стрільби у Румунії виборов срібну медаль», – повідомила заступник очільника регіону.

На чемпіонатах та кубках України за тиждень спортсмени Дніпропетровщини здобули 126 медалей. Із них 34 – золоті.

Новости Днепра про Нові книги для шкіл та бібліотек, спортивні перемоги і тендери регіону: про останні події на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Нові книги для шкіл та бібліотек, спортивні перемоги і тендери регіону: про останні події на ДніпропетровщиніУкраїнська

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