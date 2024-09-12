Нові кар’єрні можливості: у Дніпрі жінок запрошують на безкоштовне навчання керування автобусом

У Дніпрі жінок запрошують на безкоштовне навчання.

У Дніпрі під час повномасштабного вторгнення на автотранспортних підприємствах виник гострий брак кадрів. Багато працівників пішли боронити країну. Нині не вистачає понад 300 водіїв. Через це перевізники змушені зменшувати випуски автобусів та збільшувати інтервали руху.

Аби відкрити нові кар’єрні можливості для жінок, які бажають працювати у пасажирських перевезеннях, але не мають потрібних навичок, створено програму з перекваліфікації. Охочі зможуть безкоштовно навчитися керувати автобусом та отримати водійську категорію «D», повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Для участі в проєкті необхідно мати водійське посвідчення та досвід практичного водіння. Потрібно буде навчатися як онлайн, так і офлайн.

Ініціативу реалізує громадська організація «Фундація інституційного розвитку» за ініціативою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно зі структурою ООН «Жінки в Україні».

Зі свого боку, департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради та КП «Дніпровський електротранспорт» гарантують працевлаштування для учасниць програми.

«Готові надати комфортні умови роботи: різноманітні варіанти графіків, комфортні приміщення адміністративних будівель, сучасний низькопідлоговий рухомий склад, гідну оплату праці. Раді вітати майбутніх водійок та готові надалі працювати для покращення перевезень у місті!» — зазначають у департаменті.

Зареєструватися на безкоштовне навчання потрібно до 1 жовтня 2024 року за посиланням!

Детальніше щодо пілотного проєкту з підготовки водійок автобусів для подальшого працевлаштування – тут.

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