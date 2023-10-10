Нове посвідчення привезе кур’єр: водії із Дніпра можуть протестувати нову послугу від “Дії”

Дуже скоро водії в Україні зможуть не перейматися заміною водійського посвідчення - його можна буде отримати кур’єром на будь-яку адресу чи у відділенні "Укрпошти".

Зараз команда “Дії” тестує нову послугу – заміна посвідчення з доставкою.

Про це повідомляє пресслужба сервісу у Telegram.

З травня українці за кілька кліків у “Дії” подають заяву про заміну посвідчення водія. Раніше по новий документ потрібно було йти в сервісний центр МВС. Тепер послуга стане ще зручнішою – пластикове посвідчення можна буде отримати кур’єром на будь-яку адресу чи у відділення “Укрпошти”. Без поїздок і заторів, – пояснили в “Дії”.

Щоб долучитись до бета-тесту, потрібно мати в “Дії”:

водійське, що потребує заміни;

ID-картку або закордонний паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання;

податковий номер (РНОКПП).

Послуга корисна для водіїв, які втратили чи пошкодили посвідчення, змінили прізвище, хочуть обміняти пластик на діджитал або закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка, – йдеться у повідомленні.

Долучитись до бета-тесту можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у “Дії” запустили важливу послугу для студентів: подробиці.

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