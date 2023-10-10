Нове посвідчення привезе кур’єр: водії із Дніпра можуть протестувати нову послугу від “Дії”

Зараз команда “Дії” тестує нову послугу – заміна посвідчення з доставкою.
Про це повідомляє пресслужба сервісу у Telegram.
З травня українці за кілька кліків у “Дії” подають заяву про заміну посвідчення водія. Раніше по новий документ потрібно було йти в сервісний центр МВС. Тепер послуга стане ще зручнішою – пластикове посвідчення можна буде отримати кур’єром на будь-яку адресу чи у відділення “Укрпошти”. Без поїздок і заторів, – пояснили в “Дії”.
Щоб долучитись до бета-тесту, потрібно мати в “Дії”:
Послуга корисна для водіїв, які втратили чи пошкодили посвідчення, змінили прізвище, хочуть обміняти пластик на діджитал або закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка, – йдеться у повідомленні.
Долучитись до бета-тесту можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у “Дії” запустили важливу послугу для студентів: подробиці.
Читайте також:
Автор:
Аптек в Катеринославі було небагато, бізнес був прибутковий і провізори…
Мова йде про прибутковий будинок на проспекті Яворницького.
У Дніпрі з'явився ще один величезний мурал.
Двоє дніпрян отруїлися "Хачапурі" та "Цезарем" в закладі громадського харчування…