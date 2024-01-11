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Нова знакова локація поблизу Дніпра засяє небаченим світлом

Сьогодні 16:01
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Дніпровські дизайнери показали, як буде виглядати елітний курорт у Дніпровському районі.

Новости Днепра про Нова знакова локація поблизу Дніпра засяє небаченим світлом

Компанія із Дніпра розкрила подробиці свого проєкту з підсвічування ще одного відомого місця в області. Микола Каблука, який зокрема працював над Успенською площею, показав один з елітних курортів, де дніпровські дизайнери встановлювали освітлення. 

Нам було дуже приємно попрацювати над новою топовою локацією у рідному Дніпрі з командою головного архітектора проєкта – Григорія Крамарова. Ми вже раніше розказували про культовий Emily Resort у Львові, також відкритий під час viйни, а ось вже завершується знаковий заміський комплекс, з крутезною сучасною архітектурою і ландафтним дизайном на Дніпропетровщині, – написав Микола на своїй Facebook-сторінці. 

Дизайнери зазначають, що об’єкт розташований біля водосховища. Під час роботи над проєктом вони старалися підкреслити мальовничі пейзажі та архітектуру комплексу. 

Спеціально для цього об’єкту ми зробили, виготовили та встановили опори зі світильниками органічної деревоподібної форми, які більш гармонійніше поєднуються з природним оточенням, – йдеться у повідомленні. 

Деталей про розташування Микола не розкриває, але ймовірно це заміський комплекс у Підгородному. 

Новости Днепра про Нова знакова локація поблизу Дніпра засяє небаченим світлом

Новости Днепра про Нова знакова локація поблизу Дніпра засяє небаченим світлом

Новости Днепра про Нова знакова локація поблизу Дніпра засяє небаченим світлом

Новости Днепра про Нова знакова локація поблизу Дніпра засяє небаченим світлом

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Новости Днепра про Нова знакова локація поблизу Дніпра засяє небаченим світломУкраїнська

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