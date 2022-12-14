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Нова Зеландія першою в світі заборонить куріння сигарет для наступного покоління

Сьогодні 08:30
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Тютюн у країні не буде продаватися легально людям, народженим 1 січня 2009 року або пізніше.

Новости Днепра про Нова Зеландія першою в світі заборонить куріння сигарет для наступного покоління

Нова Зеландія стала першою в світі країною, яка ухвалила закон, котрий забороняє куріння для майбутнього покоління.

Документ спрямований на те, щоб люди віком 14 років і молодше ніколи не могли легально купувати сигарети.

“Тисячі людей житимуть довше і будуть здоровішими, а система охорони здоров’я отримає на 5 мільярдів доларів більше грошей, оскільки їй не потрібно буде лікувати хвороби, викликані курінням, такі як численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації”, – сказала заступник міністра охорони здоров’я Нової Зеландії Айша Верралл.

Відповідно до закону, що підвищує вік куріння, тютюн у країні не буде продаватися легально людям, які народилися 1 січня 2009 року або пізніше.

Також передбачені й інші заходи, спрямовані на обмеження доступності сигарет. Вони включають різке зменшення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах та їхній продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в крамницях і супермаркетах.

Кількість магазинів, яким за законом дозволено продавати сигарети, планується скоротити в 10 разів у порівнянні з існуючим рівнем – із 6000 до 600 по всій країні.

Закон вступить в силу в 2023 році. Зазначається, що Нова Зеландія прагне досягти своєї мети – зробити країну “бездимною” до 2025 року.

Нова Зеландія також збільшила фінансування медичних послуг і кампаній, і розгорнула послуги з відмови від куріння спеціально для громад маорі і жителів тихоокеанських островів.

При цьому, нові законодавчі ініціативи не обмежуватимуть продаж вейпів у цій країні.

За даними місцевого уряду, частина новозеландців відмовилася від куріння звичайних сигарет на користь електронних.

Дані, опубліковані в листопаді, показали, що кількість людей, які палять щодня, впала до 8% порівняно з 9,4% минулого року, що є найнижчим показником з моменту початку спостережень.

Однак зростання кількості користувачів вейпів було більшим, ніж зменшення кількості щоденних курців: 8,3% дорослих у даний час курять електронні сигарети щодня, порівняно з 6,2% минулого року.

“Протягом десятиліть ми дозволяли тютюновим компаніям зберігати свою частку ринку, роблячи їхній смертоносний продукт таким, що викликає все більшу й більшу залежність. Це огидно і це дивно. У нас в країні більше правил безпеки для продажу сендвічів, ніж сигарет. Ми хочемо, щоб молоді люди ніколи не починали палити, тому ми будемо вважати злочином продаж або поставку курильних тютюнових виробів молоді. Люди у віці 14 років, коли закон набуде чинності, ніколи не зможуть легально купувати тютюн. Рівень куріння різко падає. Наша мета – відмовитися від тютюнового диму до 2025 року – цілком досяжна”, – заявляла Верралл ще в липні, представляючи закон у першому читанні.

Джерело: The Guardian

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Новости Днепра про Нова Зеландія першою в світі заборонить куріння сигарет для наступного поколінняУкраїнська Новости Днепра про Нова Зеландія першою в світі заборонить куріння сигарет для наступного поколінняРусский

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