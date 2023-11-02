Нова російська зенітна ракета С-400 долітає до Дніпра, – Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що деякі модернізовані російські зенітні ракети можуть діставати далі міста Дніпра.

У своєму інтерв’ю виданню The Economist Валерій Залужний розповів про загрози, які чекають на Україну через повільне постачання зброї західними партнерами. Зокрема, генерал зазначає, що F-16, які військові отримають у 2024 році, будуть менш корисним.

Налякана наявністю літаків F-16 в українців Росія покращила свою ППО. До прикладу, деякі модернізовані ракети експериментальних комплексів С-400 долітають до Дніпра та навіть можуть перелетіти далі.

Залужний зазначив, що через стримування постачання ракет та танків, партнери України частково зіграли на руку Росії, яка встигла зміцнити свою оборону. Через це західна техніка не показала очікуваних результатів.

Ці системи були найбільш актуальними для нас минулого року, але вони з’явилися тільки цьогоріч, – зауважив генерал.

На думку Залужного, так само літаки F-16, які мають з’явитися наступного року, можуть стати менше корисними, через те, що росіяни мали час підготуватися.

Зауважимо, раніше у своїх зведеннях Повітряні сили зазначали, що в сторону Дніпра та околиць міста запускали ракети С-400. Раніше росіяни модернізували свої С-300 та запускають з них ракети по наземних цілях. Теж саме вони провернули і з С-400, які пробували пускати в сторону українських міст.

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