Нова фобія: у Дніпрі пасажирці нібито підклали на сидіння голку

У Дніпрі пасажирці в одній із маршруток підклали на сидіння шприц.

Неприємний інцидент трапився у маршрутці №29. Очевидці стверджують, що на сидіння дівчини, яка зайшла до салону на одній із зупинок, поклали голку зі шприца. Гострий предмет був засунутий в оббивку, тому пасажирка не відразу помітила, що він там є.

Водій на скарги пасажирів не відреагував та поїхав собі далі.

Плюс одна фобія, сподіваюся у дівчини все гаразд, – пише дівчина.

Пізніше дівчина, яка нібито наткнулася на шприц, повідомила, що насправді це була швейна голка.

Чи залишили голку спеціально, чи випадково – з’ясувати не вдасться.

Нагадаємо, у Дніпрі маршрутка врізалася в стовп – загинув пішохід, є постраждалі.

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