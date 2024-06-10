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Нова фобія: у Дніпрі пасажирці нібито підклали на сидіння голку

Сьогодні 15:47
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У Дніпрі пасажирці в одній із маршруток підклали на сидіння шприц.

Новости Днепра про Нова фобія: у Дніпрі пасажирці нібито підклали на сидіння голку

Неприємний інцидент трапився у маршрутці №29. Очевидці стверджують, що на сидіння дівчини, яка зайшла до салону на одній із зупинок, поклали голку зі шприца. Гострий предмет був засунутий в оббивку, тому пасажирка не відразу помітила, що він там є. 

Водій на скарги пасажирів не відреагував та поїхав собі далі. 

Плюс одна фобія, сподіваюся у дівчини все гаразд, – пише дівчина. 

Новости Днепра про Нова фобія: у Дніпрі пасажирці нібито підклали на сидіння голку

Пізніше дівчина, яка нібито наткнулася на шприц, повідомила, що насправді це була швейна голка. 

Чи залишили голку спеціально, чи випадково – з’ясувати не вдасться. 

Новости Днепра про Нова фобія: у Дніпрі пасажирці нібито підклали на сидіння голку

Нагадаємо, у Дніпрі маршрутка врізалася в стовп – загинув пішохід, є постраждалі. 

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Новости Днепра про Нова фобія: у Дніпрі пасажирці нібито підклали на сидіння голкуУкраїнська

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