Нова фобія: у Дніпрі пасажирці нібито підклали на сидіння голку

Неприємний інцидент трапився у маршрутці №29. Очевидці стверджують, що на сидіння дівчини, яка зайшла до салону на одній із зупинок, поклали голку зі шприца. Гострий предмет був засунутий в оббивку, тому пасажирка не відразу помітила, що він там є.
Водій на скарги пасажирів не відреагував та поїхав собі далі.
Плюс одна фобія, сподіваюся у дівчини все гаразд, – пише дівчина.
Пізніше дівчина, яка нібито наткнулася на шприц, повідомила, що насправді це була швейна голка.
Чи залишили голку спеціально, чи випадково – з’ясувати не вдасться.
Нагадаємо, у Дніпрі маршрутка врізалася в стовп – загинув пішохід, є постраждалі.
Читайте також:
Автор:
Компанія з Дніпра «Експолайт» долучилася до створення унікальної підсвітки TBC…
Стало відомо, як змінилися ціни на новобудови, вторинну нерухомість та…
Почалися шкільні канікули і багато батьків зайняті питанням: куди подіти…
"Народна тропа" біля Славутича повернулася.