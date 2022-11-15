Ночували в полі: у Кам’янському діти загубилися під час прогулянки

У Кам'янському дві маленькі дівчинки самі пішли на прогулянку, проте загубилися та провели ніч у полі.

14 листопада близько опівночі до поліції звернулася жінка та повідомила про зникнення 6-річної доньки. Незабаром до поліції звернулася ще одна місцева мешканка, у якої зникла 8-річна дочка.

Як виявилося, зниклі дівчатка – подружки. Після обіду вони пішли гуляти, проте увечері додому не повернулися. Спочатку батьки шукали їх самостійно, але пошуки не дали результату.

У пошуках дітей були задіяні кінолог із собакою, ювенальні поліцейські та майже весь особовий склад відділення поліції №2 Кам’янського районного управління поліції. Усю ніч правоохоронці розшукували дівчаток, обстежили покинуті будинки, прибережну зону, лісопосадку та опитали всіх знайомих.

На щастя, 15 листопада близько 6:30 дівчаток знайшли в полі – вони були замерзлі та перелякані. Дітей цілих та неушкоджених повернули батькам.

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