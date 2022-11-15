Ночували в полі: у Кам’янському діти загубилися під час прогулянки

14 листопада близько опівночі до поліції звернулася жінка та повідомила про зникнення 6-річної доньки. Незабаром до поліції звернулася ще одна місцева мешканка, у якої зникла 8-річна дочка.
Як виявилося, зниклі дівчатка – подружки. Після обіду вони пішли гуляти, проте увечері додому не повернулися. Спочатку батьки шукали їх самостійно, але пошуки не дали результату.
У пошуках дітей були задіяні кінолог із собакою, ювенальні поліцейські та майже весь особовий склад відділення поліції №2 Кам’янського районного управління поліції. Усю ніч правоохоронці розшукували дівчаток, обстежили покинуті будинки, прибережну зону, лісопосадку та опитали всіх знайомих.
На щастя, 15 листопада близько 6:30 дівчаток знайшли в полі – вони були замерзлі та перелякані. Дітей цілих та неушкоджених повернули батькам.
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському на Дніпропетровщині двоє школярок заблукали, через що ночували…
Зворушливу новину опублікував телеграм-канал "news pavlograd" з посиланням на повідомлення…
Окупанти без зупинок обстрілюють Дніпропетовщину.
У мережі показали, як зараз виглядає відомий санаторій "Дніпровський"