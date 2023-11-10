Ніякого Спокойствія не буде: на Дніпропетровщині змінять назву двох селищ

Комітет Верховної Ради підтримав нові назви для двох сіл у Криворізькому районі.

Про це йдеться на сайті Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Раніше Дніпропетровська облрада надіслала подання щодо зміни найменування двох сіл у Криворізькому районі – Южного та Спокойствія. Їхні назви не відповідали нормам української мови та мають російський характер, тож Девладівська сільрада ініціювала процес перейменування.

Село Южне стане Південним, а село Спокойствіє – Спокій.

Надалі справа за нардепами, які мають подати на розгляд Ради відповідні проєкти постанов.

Зауважимо, що ще понад 50 населених пунктів на Дніпропетровщині не відповідають лексичним нормам української мови чи стосуються російської імперської політики.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ініціювали перейменування села Перше Травня. Також триває процес зміни назви Новомосковська.

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