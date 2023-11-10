Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ніякого Спокойствія не буде: на Дніпропетровщині змінять назву двох селищ

Ніякого Спокойствія не буде: на Дніпропетровщині змінять назву двох селищ

Сьогодні 10:29
просмотров

Комітет Верховної Ради підтримав нові назви для двох сіл у Криворізькому районі.
село спокойствіє перейменування

 

Про це йдеться на сайті Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Раніше Дніпропетровська облрада надіслала подання щодо зміни найменування двох сіл у Криворізькому районі – Южного та Спокойствія. Їхні назви не відповідали нормам української мови та мають російський характер, тож Девладівська сільрада ініціювала процес перейменування. 

Село Южне стане Південним, а село Спокойствіє – Спокій. 

Надалі справа за нардепами, які мають подати на розгляд Ради відповідні проєкти постанов. 

Зауважимо, що ще понад 50 населених пунктів на Дніпропетровщині не відповідають лексичним нормам української мови чи стосуються російської імперської політики.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ініціювали перейменування села Перше Травня. Також триває процес зміни назви Новомосковська. 

Читайте також:

Новости Днепра про Ніякого Спокойствія не буде: на Дніпропетровщині змінять назву двох селищУкраїнська Новости Днепра про Ніякого Спокойствія не буде: на Дніпропетровщині змінять назву двох селищРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині судитимуть солдата, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон за 9000 доларів
Новини Дніпра
Сьогодні 10:56
На Дніпропетровщині судитимуть солдата, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон за 9000 доларів

Військового судитимуть за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України…

У Кривому Розі сьогодні буде гучно: пролунає вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
У Кривому Розі сьогодні буде гучно: пролунає вибух

Усе під контролем!

У Дніпрі повторно планують перейменувати вулицю: яку саме
Новини Дніпра
Сьогодні 09:33
У Дніпрі повторно планують перейменувати вулицю: яку саме

У Дніпрі продовжують перейменовувати вулиці, назви яких пов'язані з росією,…

В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

Законопроєкт набуде чинності, коли його підпише президент.

Наверх