Німецькі екстремісти планували державний переворот: їх затримали, серед них є громадянка РФ

Підозрюваних в основному можна віднести до угруповання Reichsbürger (Громадяни рейху). Повний перелік їх розміщено на сайті Генпрокуратури.
Усунути нинішню владу вони планувати силою, а після цього збиралися створити новий уряд та армію. Цікаво, що в цій історії вже є російський слід. Серед фігурантів справи є громадянка Віталія Б. Серед головних підозрюваних – член колишньої аристократичної родини, колишній депутат Бундестагу від правої «Альтернативи для Німеччини», кілька колишніх офіцерів спецназу Бундесверу.
Місцеві ЗМІ зазначають, що громадянка РФ та член аристократичної родини відвідували російське посольство незадовго до затримання.
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