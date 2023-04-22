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  • Нікопольчанка повернула з РФ онука, якого віддали до прийомної родини окупантів після смерті матері

Нікопольчанка повернула з РФ онука, якого віддали до прийомної родини окупантів після смерті матері

Сьогодні 19:15
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Бабуся з Нікополя повернула з країни-терористки свого онука. 10-річний Кирило переїхав до Росії з мамою до її нового чоловіка ще задовго до повномасштабного вторгнення. Проте 24 лютого 2022-го жінка раптово померла, а хлопчик залишився сам.

Новости Днепра про Нікопольчанка повернула з РФ онука, якого віддали до прийомної родини окупантів після смерті матері

Вітчиму було начхати на долю дитини. Він не захотів брати його виховання на себе, тож хлопця віддали до сім’ї материної подруги.

Проте в прийомній родині життя маленького, проте на диво свідомого та патріотичного українця перетворилося на справжнє пекло. “Родичі” над ним знущалися, обзивали “хохлом” і “бандерівцем”, а новий “тато” взагалі був окупантом і воював в Україні на боці Росії. 

Поверненням Кирила додому почала займатися бабуся з його рідного Нікополя. Цей процес був вкрай непростим і тернистим, але жінці вдалося. 

Радісну звістку про повернення хлопця на Батьківщину повідомили в благодійному фонді “Дітям Нікополя”. Вони зазначили, що Кирило отримав відзнаку “Бойовий Нікопольчанин” за його сміливість залишатися патріотом України навіть у Росії. 

Новости Днепра про Нікопольчанка повернула з РФ онука, якого віддали до прийомної родини окупантів після смерті матері

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Новости Днепра про Нікопольчанка повернула з РФ онука, якого віддали до прийомної родини окупантів після смерті матеріУкраїнська Новости Днепра про Нікопольчанка повернула з РФ онука, якого віддали до прийомної родини окупантів після смерті матеріРусский

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