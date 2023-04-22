Нікопольчанка повернула з РФ онука, якого віддали до прийомної родини окупантів після смерті матері

Бабуся з Нікополя повернула з країни-терористки свого онука. 10-річний Кирило переїхав до Росії з мамою до її нового чоловіка ще задовго до повномасштабного вторгнення. Проте 24 лютого 2022-го жінка раптово померла, а хлопчик залишився сам.

Вітчиму було начхати на долю дитини. Він не захотів брати його виховання на себе, тож хлопця віддали до сім’ї материної подруги.

Проте в прийомній родині життя маленького, проте на диво свідомого та патріотичного українця перетворилося на справжнє пекло. “Родичі” над ним знущалися, обзивали “хохлом” і “бандерівцем”, а новий “тато” взагалі був окупантом і воював в Україні на боці Росії.

Поверненням Кирила додому почала займатися бабуся з його рідного Нікополя. Цей процес був вкрай непростим і тернистим, але жінці вдалося.

Радісну звістку про повернення хлопця на Батьківщину повідомили в благодійному фонді “Дітям Нікополя”. Вони зазначили, що Кирило отримав відзнаку “Бойовий Нікопольчанин” за його сміливість залишатися патріотом України навіть у Росії.

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