Ніколи не зупиняємось: переселенець виробляє печі для захисників у Дніпрі

Чоловік родом з Бердянська, нині мешкає у Дніпрі, волонтерить.
Про це повідомляє «Суспільне».
Печі він виготовляє зі старих бойлерів, а також різних залишків металу.
Загалом вже зробив та передав хлопцям понад 350 буржуйок. Кожну з них перед відправкою хлопцям ретельно перевіряє. Каже – за допомогою печей можна погрітися та щось зготувати.
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