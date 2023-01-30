Ніколи не зупиняємось: переселенець виробляє печі для захисників у Дніпрі

Раніше ніколи не виробляв буржуйок, хоч і працював з металом. Та за допомогою відеороликів швидко навчився і налагодив виробництво армійських печей.

Чоловік родом з Бердянська, нині мешкає у Дніпрі, волонтерить.

Про це повідомляє «Суспільне».

Печі він виготовляє зі старих бойлерів, а також різних залишків металу.

Загалом вже зробив та передав хлопцям понад 350 буржуйок. Кожну з них перед відправкою хлопцям ретельно перевіряє. Каже – за допомогою печей можна погрітися та щось зготувати.

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