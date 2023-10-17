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Нічний удар по Бердянську та Луганську: що вдалося знищити на аеродромах росіян

Сьогодні 13:48
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Російські воєнкори ниють через втрати на аеродромах у Луганську та Бердянську.

Новости Днепра про Нічний удар по Бердянську та Луганську: що вдалося знищити на аеродромах росіян

Вночі 17 жовтня з’явилися повідомлення про потужні вибухи в окупованих Луганську та Бердянську. Зранку російські воєнкори почали нити про великі втрати російської армії на аеродромах. 

Пресслужба ССО офіційно підтвердила ураження двоє аеродромів на окупованих українських територіях, де росіяни зберігали авіацію. Операцію Dragonfly у Бердянську та Луганську провели Сили спецоперацій у співпраці із Силами оборони.

Як пояснили ССО, днями українські військові дізналися, що противник зберігає на цих аеродромах значну кількість техніки та боєприпасів. У ніч на 17 жовтня, після отримання точних координат, по росіянах завдали удару. 

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
  • пускова установка ППО
  • склад боєприпасів
  • пошкоджено смуги аеродромів

У Бердянську склад з боєприпасами вибухав до 4 ранку, а в Луганську чули вибухи до 11 години дня. 

Також вдалося знищити значну кількість живої сили противника. Тіла досі дістають з-під завалів. 

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