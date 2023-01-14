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Нічний терор Нікопольщини: окупанти обстріляли район з важкої артилерії

Сьогодні 08:51
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Вночі 14 січня російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Найбільше постраждала Марганецька громада.

Новости Днепра про Нічний терор Нікопольщини: окупанти обстріляли район з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі

На щастя, ніхто із мирного населення не постраждав. 

“Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів. Люди цілі”, – уточнив Резніченко.

Наразі співробітники ДСНС обстежують уражені території та з’ясовують наслідки атак.

Також обласний голова додав, що в інших районах ніч була відносно спокійною – без тривог та надзвичайних ситуацій. 

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Новости Днепра про Нічний терор Нікопольщини: окупанти обстріляли район з важкої артилеріїУкраїнська Новости Днепра про Нічний терор Нікопольщини: окупанти обстріляли район з важкої артилеріїРусский

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