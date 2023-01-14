Нічний терор Нікопольщини: окупанти обстріляли район з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.
На щастя, ніхто із мирного населення не постраждав.
“Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів. Люди цілі”, – уточнив Резніченко.
Наразі співробітники ДСНС обстежують уражені території та з’ясовують наслідки атак.
Також обласний голова додав, що в інших районах ніч була відносно спокійною – без тривог та надзвичайних ситуацій.
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