Нічний терор Нікопольщини: окупанти обстріляли район з важкої артилерії

Вночі 14 січня російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Найбільше постраждала Марганецька громада.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

На щастя, ніхто із мирного населення не постраждав.

“Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів. Люди цілі”, – уточнив Резніченко.

Наразі співробітники ДСНС обстежують уражені території та з’ясовують наслідки атак.

Також обласний голова додав, що в інших районах ніч була відносно спокійною – без тривог та надзвичайних ситуацій.

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